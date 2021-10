Las plataformas de streaming, han pasado a ser la principal entretención en tiempos de pandemia y actualmente existen múltiples opciones a las que se suma Disney Plus.

La marca del ratón se ha posicionado rápidamente, como una las favoritas en este ámbito por incluir desde los clásicos de Disneyhasta los estrenos más recientes.

En los últimos meses, el universo de Marvel han tomado un rol relevante en Disney Plus con cintas como Black Widow y series como WandaVision, entre otras.

Este mes sorprende con la llegada de la nueva temporada de Grey’s Anatomy que vuelve a la pantalla con insólitos casos médicos, desenlaces y romances.

Ryan Reynolds llega con todo, en la nueva película que todo fanático de los videojuegos tiene que disfrutar “Free Guy” aterriza a mediados de mes.

A continuación te contamos más detalles.



Revisa los estrenos que llegan en octubre a Disney +

1 DE OCTUBRE

- Alvin y las ardillas (película)

- LEGO Star Wars: Historias aterradoras



6 DE OCTUBRE

- Entre las estrellas

- Asombrosamente (temporada 2)

- The Lodge: Música y secretos (temporadas 1 y 2)

- Rayos X de la Tierra (serie)



8 DE OCTUBRE

- Muppets Haunted Mansion: La mansión hechizada

- Alvin y las ardillas 2

- Lost on Everest



13 DE OCTUBRE

- Otra dimensión

- Carrera al centro de la Tierra (serie)

- Randy Cunningham Ninja total (serie)



15 DE OCTUBRE

- Under Wraps (película)

- Alvin y las ardillas 3 (película)



20 DE OCTUBRE

- Engineering conections (serie)

- A jugar con Bingo y Rolly(cortos)

- Secretos ocultos de las momias (serie)

- Tormentas implacables (serie)

- Patoaventuras (serie)



22 DE OCTUBRE

- Alvin y las ardillas: aventura sobre ruedas (película)

- Lucha a muerte de dinosaurios



27 DE OCTUBRE

- Zorro (serie)

- Holly Hobbie (serie)

- TOTS: servicio de entrega de animalitos (serie)

- Buscadores de cobras (serie)

- Mira: la detective del reino (serie)

- South America’s weirdest animals (serie)



29 DE OCTUBRE

- Tiburón tigre al acecho (documental)

- Mi fiel amigo: una aventura inolvidable (película)