Lupe Gómez, la mamá de la representante de Chile para Miss Universo Daniela Nicolás, sacó las garras y se lanzó sin piedad a atacar a las ex parejas de su hija. No se guardó nada para tildarlos de "pasteles".

La pariente de la actriz estuvo conversando sin filtro en el programa de TV+ Más Vivi que Nunca, a una semana de la controversia que se generó después de que salió a la luz la relación que mantuvo Daniela con el viudo de Javiera Suarez, el doctor Cristian Arriagada.

En su aparición televisiva, Lupe comentó que su hija "no tiene muy buen ojo. Tiene un imán con los pasteles y no se lo merece. Es una buena niña y me da rabia inclusive".

Pero al mismo tiempo, la mujer reconoció que a veces se inviste como la "suegra metiche", personaje con la que incluso se llegó a meter en relaciones de su retoño y ha metido la pata.

"Entre más se pone en el medio peor (...) Trato de darle consejos, pero me han llamado y la he embarrado", admitió Lupe.

Entonces, Daniela lanzó la confesión: "Me defendió tanto que se fue al extremo y fue como que le dijo: 'Poco hombre, eres una vergüenza, ándate a la punta del cerro'".

Ante eso, Lupe se defendió: "me arrepiento de meterme en su vida a veces porque está grande, pero no me arrepiento nunca de los que les he dicho".