Un nuevo especial de humor se llevó a cabo en Podemos Hablar, en donde distintos exponentes de la comedia estuvieron presentes en el espacio de conversación de Chilevisión en donde hablaron sobre distintas anécdotas laborales y personales.

Entre los invitados se encontraban Iván Arenas, Álvaro Salas, el huaso Filomeno, Rodrigo Villegas y Claudio Moreno, este último recordó un complejo momento que vivió durante el año 2019 cuando fue víctima de una encerrona en donde le robaron su vehículo y fue agredido.

“Tenía que salir en la caletera camino a Lonquén. La cosa es que llego a esa esquina del cruce y se me pone adelante un auto y detrás otro”.

El comediante señaló que no puso resistencia frente a los delincuentes. “En esa fracción de segundo veo que se bajan seis monos. Me bajé del auto y entregué todo”, confesó.

"La cosa es que me agarran, me tiran al suelo, me empiezan a pegar, te intrusean entero, te sacan toda la hue*, me estaban pegando, me arrastraban”.

"Yo los quedo mirando y les digo: ‘¡Por favor, soy Guru Guru!‘”, les dijo para evitar el brutal ataque. pero sin embargo, eso no los detuvo.“¡Soy Guru Guru, soy Guru Guru!’, le insistí'”, dijo.

“Uno de los flaites me queda mirando y me dice: ‘Si sabemos que eres Guru Guru, lo que pasa es que a nosotros nos gusta el Tutu tutu’”, expresó.