Paula Pavic no se guardó nada para reaccionar ante un impertinente comentario que le llegó en Instagram.

Marcelo Chino Ríos ha estado en el ojo del huracán después de que lanzó un gratuito comentario en contra de Jordi Castell, en el que se burló cruelmente de la muerte de la mascota del fotógrafo. Ahora, la polémica ahora salpicó incluso indirectamente a su esposa, Paula Pavic, quien tuvo una furiosa respuesta ante el ataque de una usuaria de Instagram que la criticó por estar "al lado del roto".

Todo partió después de que en una de sus más recientes publicaciones, Pavic compartió una reflexión en la que sostuvo que "aún no soy ni la mitad de la persona que deseo ser, aún tengo que trabajar mucho en mí; 'soy mi proyecto más importante'".

"Estoy continuamente trabajando en lograrlo", sumó en su publicación.

Entonces, vino la arremetida a través de los comentarios del post, donde le indicaron: "Creo que al lado del roto ordinario de marido que tienes no lograrás ser mejor persona".

"Te aconsejo las clases de mindvalley. Busca en YouTube", respondió en calma Paula.

Pero después de un rato, la misma Pavic decidió extenderse y ahí sí que se acabó la buena onda: "No lo digo por mí, lo digo por ustedes, si trabajaran un poquito en su crecimiento personal no harían ese tipo de comentarios, porque estarían usando su tiempo en trabajar para ser mejores para ustedes y para el mundo y no en aportar más cosas negativas".

"Las personas que tiran ese tipo de comentarios no se dan cuenta es que son lo mismo que critican", puntualizó en su nueva reacción, la que obtuvo más de un apoyo por parte de otros de los usuarios que paseaban por el vecindario.