Carmen Tuitera no está para cosas pequeñas y si anteriormente ha demostrado que es capaz de explorar múltiples facetas, ahora le llegó el turno a la música. Asegurando que prácticamente "no tiene límites", por estos días promociona su canción Siempre Brilla, mientras no descarta incursionar en otras formas artísticas.

El tema en clave rap es una colaboración en la letra con Camilo Alberto Flores Zapata, más conocido como Aerstame, integrante del grupo chileno Movimiento Original. En tanto que su pasterización fue concretada con el reconocido Chalo González.

A través de una declaración pública, Carmen Castillo -verdadero nombre de la figura- indicó que "siempre he pensado que quiero ser grande y así me lo he propuesto, no pongo límites, ahora fue ser cantante, pero podría escribir poemas. Todas las cosas que se me presentan como una oportunidad, las tomo".

Al mismo tiempo, le recomendó a sus seguidores "que tomen todas las piedras que les tiran y las transformen en oro".