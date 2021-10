Arturo Vidal: Este es el místico origen de la pulsera que el King no se saca de su brazo

El último tiempo, el seleccionado nacional Arturo Vidal se ha mostrado una y otra vez luciendo una particular pulsera en su muñeca derecha. El hombre no la deja de lado para casi nada. Sólo se le ha visto sin ella cuando entra a la cancha para un partido y en alguno que otro entrenamiento. Pero ¿cuál es el místico origen de la pulsera que el King no se saca?

La respuesta vino nada menos que de la reportera Daniella Durán, a quién en un momento se la vinculó amorosamente con el futbolista, aunque cada uno se encargó por su lado de desmentir el romance.

Lo que es cierto es que, aunque en un momento hubo una ilusión, lo que sí existió fue una cercana amistad. Es de ahí que nace la intención de la periodista de regalarle el famoso accesorio.

En una reciente conversación que tuvo Durán con Cecilia Gutiérrez por medio de Instagram, comentó: "¿Ustedes le hacen regalos a sus amigos? Por que yo, soy súper detallista. La pulsera era parte de lo mucho que yo lo admiro, lo mucho que lo quiero. Y es que esa pulsera tiene un significado súper especial".

"Es de una marca que se llama Lokai y tiene un sentido de lucha y de persistencia, con un mensaje súper bonito. La pulsera está hecha de la nieve del monte Everest", especificó Daniella.

Se trata de una prenda circular conformada por una serie de eslabones con forma de perlas, aunque en un extremo tiene una bolita blanca y en el otro una negra. Y no sólo la tiene Arturo, también Daniella.

Arturo Vidal en una de las fotos en que se puede apreciar la pulsera que le regaló Daniella Duran.

Durán resaltó precisamente esto: "hay una bolita blanca y una bolita negra [en sentidos contrarios], que prácticamente se divide [la pulsera]. La bolita blanca cuando a veces la tienes arriba significa que es el punto más alto de la Tierra, que cuando estés arriba mantente humilde. Luego, vamos a la bolita negra que es el punto más bajo de la Tierra, que es el lodo del mar muerto, lo que significan que cuando esté abajo nunca pierdas la esperanza".

"Es algo que me parecía que lo identificaba mucho a él, y a los futbolistas en general. Cuando yo trato de hacer un regalo lo hago con una intención de que sepan que es algo que marca, que va más allá".

"Le quise hacer ese regalo para que siempre que estuviera en lo alto se mantuviera humilde, y que cuando estuviera bajo mantuviese la esperanza", recalcó una vez más.

Esta es la pulsera que Daniella Durán le regaló a Arturo Vidal.

El modelo de la pulsera que tiene Arturo Vidal se llama precisamente Classic Lokai, y es el producto con que la marca comenzó a potenciar su negocio, ahora convertido en una empresa completa.

"Los elementos extremos te recuerdan que debes encontrar tu equilibrio", reza el sitio de Lokai en la descripción de la pulsera que se encuentra en distintas tallas y tiene un valor promedio de 18 dólares (alrededor de 15 mil pesos chilenos).

Otras imágenes de Arturo Vidal con la pulsera que Daniella Durán le regaló.(1)

Otras imágenes de Arturo Vidal con la pulsera que Daniella Durán le regaló.(2)