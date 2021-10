Arturo Longton recuerda la polémica final de La Granja: "Me quitaron la posibilidad de competir"

El legendario chico reality Arturo Longton recordó en sus redes sociales su pasó por el reality de La Granja compartiendo una de las portadas que protagonizó durante su estadía en el espacio.

En el popular espacio de competencia Longton llegó hasta la final del espacio, sin embargo, no pudo competir en la prueba final ya que los participantes que ocuparon los dos cupos fueron elegidos por votación telefónica y por voto de sus compañeros, resultado electos Alex Gerhard y Gonzalo Egas, siendo este último el ganador del espacio.

"Longton arrasa en los últimos días de La Granja" tituló el diario Las Últimas Noticias, imagen que Arturo compartió en su cuenta de Instagram señalando: "Ahora cuando ya todo es digital y los diarios están casi todos en extinción, les dejo la mejor tapa que algún Reality puede haber tenido".

Luego agregó: "Una final en la que me quitaron la posibilidad de competir contra Gonzalo que obviamente me ganaba eso lo tengo claro.. El tema fue la votación en la cual era el ganador y no fue así.. En fin cuento viejo y pasado . Lo importante es esa tapa maravillosa".

El hermano de Andrés Longton ha participado en una serie de realitys nacionales como Mundos Opuestos 2, Expedición Robinson y 1810.