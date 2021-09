"No importa lo que diga, estoy jodido": Andrew Garfield admite estar acorralado por rumores sobre Spider-Man: No Way Home

Aún faltan unos meses para que se estrene Spider-Man: No Way Home, pero la película sigue acaparando la atención de los fanáticos, pero también de los supuestos actores involucrados. De hecho, ahora Andrew Garfield confesó estar acorralado en torno a los rumores sobre su aparición en la película de Marvel, para compartir escenas no sólo con Tom Holland sino que también con Tobey Maguire.

En conversación con Variety, Garfield se refirió a las especulaciones y, de acuerdo con la publicación, "se pone rojo y se ríe cuando se le pregunta sobre informes no confirmados e imágenes filtradas que parecen confirmar que aparecerá en el próximo Spider-Man: No Way Home".

"Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso, porque yo también soy fanático. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de 'Oh, Dios mío, ¿qué jodidamente genial sería si hicieran eso?'", dijo Garfield.

Sin embargo, advirtió que "es importante para mí decir públicamente que no estoy consciente de que estoy involucrado en esto. Pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que esta sucediendo".

Tras eso, Garfield confesó que "no importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante".