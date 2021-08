Son más de 89 mil las personas que fueron beneficiadas con el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, pero que por diversos motivos no cobraron los dineros y por lo tanto los pagos vencieron. Sin embargo, gracias al IFE Retroactivo se reactivará el beneficio.

En 2020, el bono contemplaba montos que iban desde los 65 mil pesos hasta cifras superiores, dependiendo de la cantidad de integrantes de la familia.

Los pagos del IFE Retroactivo comenzaron a efectuarse el viernes 23 de junio. Si no estás seguro de ser beneficiario del aporte, continúa leyendo esta nota.



¿Cómo saber si me corresponde el IFE Retroactivo?

El IFE Retroactivo es un beneficio para las personas que postularon el año pasado y resultaron beneficiadas, pero no cobraron el dinero.

Es importante mencionar que este no es un nuevo beneficio y por lo tanto no se abrirá un nuevo proceso de postulación. Si no postulaste en 2020, lamentablemente no podrás recibir el IFE Retroactivo. Pero puedes revisar más detalles sobre el IFE Universal, aporte que está vigente.

Para saber si eres beneficiario del IFE Retroactivo debes hacer clic AQUÍ.

Serás redirigido a otro sitio web. Una vez dentro, ingresa con tu RUT o Clave Única.

Luego dirígete a la sección “Detalle de pagos”. Si hay un pago retroactivo, podrás conocer toda la información al respecto ahí.