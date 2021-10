Este jueves la selección chilena se enfrenta a Venezuela con el objetivo de meterse nuevamente en la pelea por clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La victoria frente a Paraguay por 2-0 alimentó las esperanzas de la Roja, que con una victoria frente a la vinotinto podría acercarse a la zona de repechaje.

Luis Jiménez, delantero de Palestino, valoró el triunfo ante los guaraníes y se mostró satisfecho con su rendimiento en la cancha.

"Me he sentí bien ante Paraguay, son defensores fuertes, muy rudos, que les gusta el roce, estar siempre en contacto, pero creo que fue un buen partido, me sentí bien y estoy contento", señaló.

"Era súper importante la victoria, porque estábamos en un momento complicado, creo que merecíamos un triunfo como el de ayer, con superioridad, lo demostramos en la cancha, no sufrimos, no tuvimos ninguna ocasión en contra y ahora hay que corroborarlo contra Venezuela", añadió.

"Este triunfo nos da mucho más moral, sabemos que con un nuevo triunfo nos metemos nuevamente en la pelea", finalizó.

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.