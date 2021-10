Este domingo la selección chilena derrotó por 2-0 a Paraguay en San Carlos de Apoquindo por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

El técnico de la Roja, Martín Lasarte, quien logró su primera victoria en las clasificatorias, elogió a sus jugadores y se detuvo con Alexis Sánchez y Ben Brereton.

"Ben es un fenómeno muy extraño. Ese ángel especial que tiene con la gente, también desde lo deportivo. El se entrega mucho, está creciendo en su competencia y lo vimos mejor técnicamente que en otras ocasiones", comentó.

A su vez, sobre el tocopillano señaló: "El segundo tiempo de Alexis me pareció extraordinario, me pareció el Alexis de siempre. Seguramente él está enojado porque siempre quiere más. La semana pasada escuché gente que dijo que no tenía minutos y que no estaba en condiciones".

Sobre el equipo, afirmó: "Estamos muy contentos porque el equipo funcionó muy bien, defensivamente, en la contención, en las llegadas y los goles. Estoy muy orgulloso y satisfecho por el trabajo de los muchachos. Con una actitud y voluntad altísima".

"Está claro que hay partidos que están emparentados con este de hoy, el de Brasil y el de Bolivia. Este triunfo nos permite quedar más a tiro de los equipos que van al Mundial", reconoció.

Finalmente, agradeció a los hinchas que llegaron al estadio: "El público fue extraordinario y súper emotivo. Nos llenó a todos de energía. Quiero felicitar al público que vino, a la gente que organizó el espectáculo. Dio gusto participar".

Recuerda que podrás ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo u en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo, conectado a internet fija o wifi y en territorio chileno, para vivir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.