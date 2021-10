Marcelo Salas puso a Marcelo Bielsa nuevamente en la palestra del fútbol chileno al defender con dientes y garras el legado del Loco en la selección nacional, calificando como principal responsable del éxito que tiempo después alcanzó la generación dorada de la Roja.

“Para mí es uno de los mejores entrenadores que tuve. Yo venía de Europa, de estar con técnicos como Lippi y Ericksson, tácticas con movimiento para acá y para allá. Entonces para mí no era algo nuevo, pero si tienes que evaluar a un entrenador por su trabajo, era uno de los mejores. Me dejó mucho, aprendí mucho”, dijo el Matador a la revista Tribuna Andes.

Salas agregó que “con nosotros no hablaba nada. Te daba las instrucciones, se daba vuelta y se iba. Te preguntaba si entendías. Te podía explicar una vez más y si no, chao. Se enojaba o cambiaba de ejercicio. Es un adelantado, sobre todo en la parte táctica”.

“Lamentablemente fue al último de mi carrera, quizás si hubiera sido un poco antes podríamos haber sacado más provecho mutuo. Si llegaba un par de años antes podría haber llegado al Mundial. Yo ya estaba con la lesión de la rodilla, del tobillo, estaba muy averiado. Quizás podría haber llegado al banco, para 20 ó 30 minutos, pero en mi cabeza la idea era estar entrenando siempre, más con Bielsa, que no puedes no entrenar, entonces era una exigencia que no podía cumplir”, complementó el ex 11 de la Roja.

El Matador sentenció que “la parte táctica que él dio a esta generación fue fundamental para lograr lo que se logró, porque en el fondo te ordenó. Más alá de cambiar la cabeza, que a todos les gusta hablar que cambió la mentalidad, lo que hizo Bielsa fue ordenar la cancha. Te dio armas, porque a todo lo bueno que somos, le dio la otra parte, lo físico, el meter y atacar sin miedo. O sea, cuando dicen que Bielsa no dejó nada, es porque no lo tuviste o estás cagado de la cabeza”.

Bielsa dirigió a la selección chilena entre 2007 y 2011, consiguiendo la clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con un registro de 51 partidos disputados con 28 triunfos, 8 empates y 15 derrotas hasta su polémica salida tras la victoria de Jorge Segovia y Sergio Jadue en las elecciones de la ANFP.