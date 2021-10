Quienes duden del valor de Gary Medel al momento de ponerse la camiseta de Chile, sólo deben retroceder siete años y recordar cuando el Pitbull jugó visiblemente lesionado ante Brasil en Belo Horizonte, en la segunda ronda del Mundial de 2014.

La imagen de Medel atendido por el equipo médico de la Roja y descubriendo un muslo derecho tapado en vendas, pasó a la historia la selección nacional. Aunque hoy, el Pitbull lo cuente como si estuviera haciendo un asado con los amigos.

Así fue el relato que el jugador del Bologna hizo para TNT Sports. "La historia es que después del partido contra España, al siguiente entrenamiento, sentí molestias. Y yo creo que ya en el partido con Holanda tenía desgarro", arrancó el formado en Universidad Católica.

El defensor nacional forzó la máquina al máximo: "Me fui a hacer exámenes y así era. Desgarro. Estaba desmotivado, porque a lo mejor no podía jugar contra Brasil. Entrené muy poco para el siguiente partido, pero probamos el día del partido".

Gary Medel se amarró la pierna y salió a la cancha a hacer un partido memorable ante Brasil en 2014

Ahí pesaron las ganas de Medel. "Probé en la mañana y me la podía bancar. Entonces hicimos un par de vendajes, tomé algo para el dolor, pero no me pinché ni me infiltré, porque quería sentir el dolor y ver hasta dónde llegaba", explicó el hombre de los 137 partidos por la Roja.

En definición por penales, Chile quedó eliminado in extremis ante Brasil, después de un caprichoso travesaño que impidió el gol de la clasificación en los tiempo suplementarios. Gary ni chistó. "Al final pude jugar 120 minutos y traté de dar lo mejor", reflejó.

El vendaje que llevó Gary Medel ante Brasil en el Mundial de 2014 hablaba de la gravedad del desgarro que sufrió

Es que el Pitbull hasta hoy siente que es el compromiso que muchos de sus compañeros de la Generación Dorada han tomado con la selección: "Hay muchos compañeros que también han arriesgado sus carreras por jugar en la selección, por estar siempre, por dar lo mejor".

"A veces no lo sabe la gente. Pero hay compañeros que lo hacen de la misma forma en que lo hice yo", completó Medel, uno de los que está asegurado en el equipo chileno para enfrentar a Perú (7 de octubre), Paraguay (10) y Venezuela (14), en jornadas claves para Qatar 2022.

