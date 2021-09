Las eliminatorias entran en tierra derecha y ya se juegan los partidos de revancha, y la selección chilena este jueves se debe medir ante la Colombia de Reinaldo Rueda, justamente el entrenador que inicio este proceso con la Roja.

El cuadro cafetero viene de empatar de visita ante Bolivia y Paraguay, es por ello que el ex volante Carlos Valderrama le mete presión al conjunto tricolor, porque dice que es obligación ganarle al cuad de Martín Lasarte.

"Ahí van las eliminatorias, estamos llegando a la mitad del camino de la jugada, se está poniendo buenísimo. Punto de visitante, sirve, en Bolivia uno, en Paraguay otro, de visitante sirven. Hay que ganar de local y empatar de visitante, esa es la historia", dijo de entrada el Pibe.

"Ahora viene ganarle a Chile obligatoriamente en el Metropolitano, no queda más. Rival directo, hay que ganar si queremos seguir en la posición que estamos o mejorar", agregó.

Chile y Colombia empataron en Santiago - Getty

Por otra parte, se refirió al papelón que se vivió e Sao Paulo, donde el partido entre Brasil y Argentina fue suspendido apenas a los cinco minutos.

"El clásico Brasil vs Argentina, la recocha sudamericana, me hizo acordar cuando uno llevaba el balón y no lo dejaban jugar, se llevaba el balón y no había partido. Increíble pero cierto, no puede suceder esto en el fútbol mundial", comentó.

