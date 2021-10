Este martes la NBA nos deleitará con un gran encuentro entre San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, duelo correspondiente a la fase regular de la mayor liga de baloncesto en el mundo.

El encuentro entre los Spurs y los Lakers se jugará en el AT&T Center de San Antonio, Texas y enfrentará a dos equipos que vienen de un difícil comienzo de temporada sumando un triunfo y dos derrotas en lo que va de este 2021.

El elenco de Los Angeles se reforzó con todo esta temporada, a los nombres de LeBron James y Anthony Davis, se suma el base Russell Westbrook, dos veces elegidos el MVP de los All Stars Game y seleccionado recientemente entre uno de los 75 jugadores más influyentes de la NBA, sin embargo, el comienzo para este elenco no fue el mejor y cayó en sus dos primeros juegos ante los Golden State Warriors y frente a los Phoenix Suns, no obstante, el pasado domingo lograron cortar una mala racha de once derrotas consecutivas al derrotar a Memphis Grizzlies por 121-118.

El cuadro de San Antonio por su parte, buscará volver al triunfo este martes tras caer de manera consecutiva ante los Nuggets y los Bucks, sembrando incertidumbre en esta temporada que recién comienza.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs?

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs juegan este martes 26 de octubre a las 21:30 hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming a Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs?

El partido no será transmitido por TV en territorio nacional, sin embargo, si deseas verlo por streaming podrás hacerlo en NBA League Pass.

Minuto a minuto Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs: