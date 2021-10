El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, tuvo una larga charla con el streamer Ibai Llanos y se sinceró sobre el arbitraje en el fútbol español.

El esposo de Shakira cree que los equipos grandes son favorecidos: "Por los clubes que son, al Barcelona y al Real Madrid nos pitan más a favor que a los demás".

"Incluso diría que ahora también está el Atlético. Yo lo que pido es igualdad, pero es imposible. No me vale con que me digan que Barcelona y Madrid no se pueden quejar, claro que no me puedo quejar", añadió.

También dio a conocer su favorito para el próximo Balón de Oro: "Se están desvirtuando los parámetros para dar el premio. Si es por el mejor del mundo, el premio es para Messi".

Piqué también reveló que el brasileño del Real Madrid, Vinicius, estuvo muy cerca de recalar en el Barcelona. "Vinicius tiene mucho talento. ¿Sabes que estuvo a punto de venir al Barça?", le dijo a Ibai.

"Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada me reconoció que lo tenía hecho con el Barça. Era para recibirlo en el vestuario, estaba hecho", afirmó.

El Barcelona recibe al Dinamo Kiev este miércoles por la tercera fecha de la fase de grupos de laChampions League. El domingo enfrenta al Real Madrid en el Camp Nou en el derbi de España.