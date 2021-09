El morbo de saber qué jugador recibirá la mejor valoración en cada edición de FIFA suele marcar los días previos al estreno y al menos FIFA 22 ya vio finalizada esa ansiedad luego de que EA Sports confirmara los nombres de los diez mejores jugadores de su nueva edición.

El simulador de fútbol que llegará a PlayStation, Nintendo, Xbox y PC confirmó el ranking de los más destacados y pese a que el honor de ser The Best para la FIFA recayó en Robert Lewandowski , no contó con ese mismo privilegio en el juevo que está pronto a su estreno.

Tal como ha sido tendencia, Lionel Messi ocupa el primer lugar del podio, completando una media de 93 puntos que se desglosan en 85 de ritmo, 95 de dribble, 92 de tiro, 34 de defensa, 91 de pases y 65 de psicológico.

En segundo lugar quedó el polaco Robert Lewandowski que completa 92 unidades desmenuzadas en 78 de ritmo, 86 de dribble, 92 de tiro, 44 de defensa, 79 de pase y 82 de piscológico.

de ahí en más, Cristiano Ronaldo se sube al podio pero empata sus estadísticas con Kevin de Bruyne, Kilyan Mbappé, Neymar Jr y Jan Oblak, todos con 91 de media.

acá el listado completo de los 10 mejores:

Lionel Messi (93) – Argentina Robert Lewandowski (92) – Polonia Cristiano Ronaldo (91) – Portugal Kevin De Bruyne (91) – Bélgica Kylian Mbappé (91) – Francia Neymar Jr (91) – Brazil Jan Oblak (91) – Eslovenia Harry Kane (90) – Inglaterra N’Golo Kanté (90) – Francia Manuel Neuer (90) – Alemania

FIFA 22 estará disponible para los jugadores desde el 1 de octubre y tendrá versiones para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.