Solo restan unos minutos para que Colo Colo y Everton definan al nuevo monarca de la Copa Chile. Y en la previa de esta final, Gustavo Quinteros conversó con TNT Sports sobre las emociones que está viviendo al volver al estadio Fiscal de Talca, pues hace unos meses atrás jugaron una final por la permanencia en Primera División.

“Tenemos sentimientos encontrados, llegar a este estadio nuevamente. Vinimos viviendo momentos de angustia para jugar una definición por la permanencia en Primera, pero luego fue alegría. Se jugó bien, me trae hermosos recuerdos, se ganó un partido histórico. Esperamos jugar bien y superar al rival”, confesó.

Al ser consultado sobre el partido que se imagina ante los viñamarinos, expresó que “juega con línea de tres defensores y laterales volante, apostamos a ganar duelos por las bandas, ganar las espaldas, manejar la pelota en el medio y tratando de agarrarlos abiertos del lado opuesto. Queremos jugar como venimos jugando, que lo estamos haciendo bien. El último partido fue bueno, porque fuimos contundentes”.

También tuvo comentarios sobre las ausencias de Iván Morales y Gabriel Costa: “Los necesitábamos, pero también lo hemos reemplazado bien. Los que están no tienen las mismas características, pero lo han hecho bien, no se ha resentido el funcionamiento. Esperamos no extrañarlos mucho hoy para ganar el partido y festejar”, dijo.

Finalmente, sobre la importancia de sumar su primer título con el Cacique, sentenció que “si ganamos un título aseguraríamos una pre Libertadores, es una oportunidad. Pero hay otra más a fin de año. De todas maneras, queremos aprovechar esta”.

