Colo Colo derrotó a Everton en el estadio Monumental por 2-0 por la fecha 21 del Campeonato Nacional y, con ello, sacó cinco puntos de ventaja en la tabla de posiciones, disparándose en la cima cuando comienza la segunda rueda y a siete meses de haber disputado el partido por la permanencia en Primera en Talca ante Universidad de Concepción.

Por lo mismo, Gustavo Quinteros, DT del Cacique, reflexionó que “cinco puntos de diferencia no asegura nada, pero es algo que no muchos esperaban. Después de poco tiempo estar en la cima con ventaja sobre otros equipos que se formaron antes, que venían con una base del año pasado. Nosotros tenemos un equipo prácticamente renovado, nuevo, se han hecho muchos cambios. Conseguir estar en esta posición tan pronto es muy motivador. Por eso los jugadores están muy comprometidos, con muchas ganas de seguir manteniendo la ventaja, de luchar para mantenerla y no perder esta posibilidad tan importante que se ha conseguido tras tanto esfuerzo”.

Pero ya mira a lo que viene: el Superclásico ante Universidad de Chile el domingo 26 de septiembre en Rancagua. “El clásico es muy especial, importante, muy valorado por toda la gente, por las hinchadas. Siempre hay apuestas, previo al partido se vive con mucha intensidad desde días antes. Pero los entrenadores debemos estar ajenos a todo eso y debemos analizar al rival, preparar el partido, que es un partido de tres puntos como otro pero también sabemos que anímicamente es importante para todos. Lo tomaremos de forma especial para sacar un buen resultado. Todavía podemos jugar mejor, debemos progresar, adaptarnos a circunstancias. La U será un rival complicado que deberemos resolver jugando bien”, recalcó.

Asimismo, analizó que “es muy motivador jugar con la gente, que apoya, que alienta, íbamos 0-0 y alentaban todo el tiempo. Eso motiva mucho, ayuda un montón. También lo vivimos cuando perdimos con Cobresal, a veces no se puede, pero es fundamental. El segundo tiempo jugamos bien, cuando Costa pasó a jugar por el medio y pusimos a los extremos altos encontramos más espacios, ganar espaldas, tener duelos individuales por los costados. Tras conseguir el gol se abrió mucho más el partido y daba la sensación de que podíamos hacer más goles. Estamos muy contentos, entusiasmados e ilusionados. En poco tiempo, con muchos cambios pasamos de pelear una situación como el descenso a otra totalmente distinta”.

Gustavo Quinteros se fue ovacionado del Monumental. | Foto: Guille Salazar

Sobre la batalla por la corona, auguró que “en los últimos seis, cinco o cuatro partidos del Campeonato se verá los que pelearán por el título. No está nada dicho. Es un torneo cerrado, hay cinco o seis que juegan bien, no hay mucha diferencia entre uno y otros en el juego. Hay equipos que plantean situaciones complicadas, que hay que resolver. No dan espacios, juegan de contra, aprovechan pelotas paradas. Cualquiera de esos puede sacarte puntos. Hay que plantear todos los partidos iguales, tratando de ir a ganar, ser superior futbolísticamente a los rivales, si se puede ganar así, fantástico y si no, te quedas con la tranquilidad de haber hecho lo posible para ganar. El próximo es otra final y es el clásico”.

Finalmente, reiteró de Christian Santos que “es un jugador que estuvo en la lista, al final apareció, al principio había otras prioridades. Lo conozco, cuando trabajé en Emiratos Árabes me gustó para llevarlo. Tiene condiciones, puede aportar mucho al equipo, puede ayudar mucho, es de área, tiene gol de cabeza, gana de cabeza, tiene definición. Buscamos esa características. Difícil que esté para la U, debe estar parado entrenando adentro, pero nos puede ayudar para la última parte donde se nos vienen partidos complicados. Nos va a ayudar mucho para definir dentro del área”.