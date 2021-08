El extremo que brillara en Coquimbo Unido no pudo repetir el éxito con los hispanos y parte a Ñublense. Reconoció que se va del equipo del que es hincha.

Joe Abrigo había sido una de las grandes figuras del Coquimbo Unido semifinalista de Copa Sudamericana, lo que lo llevó a firmar por Unión Española. Pero esta temporada el extremo no tuvo el rendimiento esperado y después de meses, deja el club.

El ahora ex hispano necesita sumar experiencia para potenciar su carrera y estaría a solo detalles de firmar con Ñublense. De hecho, no alcanzó ni los 200 minutos con los rojos, lo que derivó en una de las decisiones más difíciles de su carrera.

Así lo reconoció el propio Abrigo, quien en sus redes sociales se despidió con tristeza de Unión Española. A través de su cuenta de Instagram, el jugador dejó una emotiva carta para los hinchas, a los que les agradeció el cariño.

Abrigo se va de Unión Española apenas sumando minutos. Foto: Unión Española

"Hoy me toca despedirme del club el cual siempre me considere hincha y del que mis más cercanos saben las ganas que tenía de estar", lanzó de entrada el extremo, con evidente pena por dejar el equipo de sus amores.

ver también Colo Colo recibe a la Unión Española por la ida de las semifinales de Copa Chile

Pero Abrigo entiende también que las cosas pasan por un tema de rendimiento, algo en lo que es autocrítico. "No me voy feliz en lo personal, pero con la tranquilidad de que siempre me entrené al 100 por ciento".

La despedida de Joe Abrigo a Unión Española.

Finalmente le dejó un mensaje a los fanáticos hispanos, que en todo momento lo respaldaron pese a no jugar. "Gracias a todos por los mensajes de apoyo que me enviaron siempre y espero tener una revancha. Gracias, Unión Española", cerró.