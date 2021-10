El entrenador alemán de Liverpool señaló que no le agrada la forma de encarar los partidos del elenco español.

Jürgen Klopp critica el estilo de juego del Atlético de Simeone antes del partidazo por la Champions: "No me gusta"

Un verdadero partidazo se jugará este martes por la Champions League, cuando Liverpool visite a Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano, encuentro que anticipa el DT Jurgen Klopp.

El estratega alemán comentó que será un duelo complicado, aunque recalcó que no le gusta el estilo de juego del cuadro Colchonero, situación que ya había anticipado tras perder con los españoles en la Liga de Campeones de 2019-2020.

"No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado", dijo el germano.

"Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así", explicó Klopp.

Simeone y Klopp se vuelven a topar - Getty

Por último, el estratega de Liverpool reconoció que Atlético Madrid es un cuadro con un estilo distinto a muchos, pero que saca resultados.

"El Atlético es un equipo diferente porque juegan con un sistema diferente, pero siguen siendo la misma máquina de resultados que antes. Es increíble cómo Diego los mantiene a todos enchufados", remató.