Sólo minutos en el segundo tiempo sumó Alexis Sánchez en la victoria del Inter de Milán por 1-0 ante el Benfica de Portugal, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El tocopillano todavía no logra cautivar a Simone Inzaghi para la titularidad en su regreso a Italia, aunque se podría dar una gran opción para el chileno en el próximo compromiso.

Opción

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

Marcus Thuram sufrió una lesión muscular, que hizo que pidiera el cambio durante el compromiso, lo que abre una puerta importante para que Alexis tenga una oportunidad de oro.

“Thuram se me acercó y me dijo que le dolía la pantorrilla. Vi que tenía una bolsa de hielo, esperemos que no sea nada. Los médicos son bastante optimistas, pero hay que esperar”, comentó Inzaghi tras el encuentro.

Sumada a la baja del delantero austríaco Marko Arnautovic, quien estará, al menos, dos meses fuera de las canchas, los camino se le abren al tocopillano.

Esto, pensando en el duelo del sábado del Inter, cuando deban recibir este sábado al Bologna, a las 10.00 horas, donde se abre la esperanza de ver como titular a Sánchez en la previa del viaje para jugar por la selección chilena por las eliminatorias.

¿Cuándo juega Inter de Milán?

Inter está programado para el sábado 7 de octubre, donde debe recibir al Bologna, a las 10.00 horas de Chile.