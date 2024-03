Alexis Sánchez volvió a festejar con la camiseta del Inter de Milán después de demasiado tiempo. El chileno fue clave en la victoria de 2-1 sobre Genoa, aportando con una asistencia y regresando al gol después de tres largos meses.

Pese a los pocos minutos de acción que ha tenido en este año, el Niño Maravilla ha sabido responder a las oportunidades que le han dado. Sin ir más lejos, ya lleva tres asistencias consecutivas en los últimos partidos.

El más feliz con esto es Simone Inzaghi, su DT, quien tras la victoria sobre Genoa declaró a Inter TV que “he dicho en varias ocasiones que Sánchez y Arnautovic estaban haciendo mucho por el equipo. Estoy contento porque los goles son un reconocimiento personal. Llevo tiempo diciendo que han sido fundamentales para nosotros y lo serán hasta el final”.

“Queremos seguir así. Hoy nos enfrentamos a un buen Genoa. Nos quedan tres partidos más antes del parón y queremos seguir haciéndolo bien. En estos partidos hemos cambiado muchos jugadores pero todos siguen haciéndolo muy bien”, agregó.

En ese sentido, el italiano declaró que “esta noche lo han hecho todos muy bien, ha llegado una victoria importante y debemos seguir así. Cada partido esconde trampas, los últimos los habíamos ganado por amplio margen. Esta noche el Genoa vino a dar su partido y no fue fácil poner el 2-0. Podríamos haber hecho el 3-0 y en ese momento ya se hubiera cerrado, no pasó y tuvimos que sufrir hasta el final”.

“Estoy contento con lo que hemos hecho y producido, he estado en dos grandes clubes como Lazio y el Inter, he jugado 400 partidos, copas incluidas. Siempre el club me ha apoyado y estoy muy contento”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter de Milán de Alexis Sánchez?

Alexis y compañía verán acción ante Bolonia por la fecha 28 de la Seria A 2023-24 este sábado 9 de marzo a las 14:00 (hora de Chile) en el Estadio Renato Dall’Ara. Los Nerazzurri marchan sólidos líderes en el torneo italiano con 72 puntos, 15 más que la Juventus, su más cercano escolta.

