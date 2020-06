Video: La increíble historia del sparring de Sampaoli que imita perfectamente a Alexis Sánchez

Como es costumbre en cada Mundial de Fútbol o competición oficial importante de la selección chilena, siempre hay un grupo de sparrings para trabajar mejor los ejercicios del primer equipo.

En el Mundial de Brasil 2014 no fue la excepción y un grupo de jóvenes viajaron con el plantel para ser los "carne de cañón" a nivel de ejercicios futbolísticos para la Roja.

Entre ellos estaba un joven Gonzalo Reyes, ex futbolista de Santiago Morning y actual jugador de Montevideo Wanderers de Uruguay, quien en conversación con el Instagram Live de Redgol reveló que era el imitador de Alexis Sánchez.

"Cuando estuvimos en Brasil, el grupo que teníamos de sparrings me empezó a decir ‘imita a Alexis, imita a Alexis que a ti te sale bien’ y justo iba pasando Alexis, para mi es un referente, y justo escucha y me dice ‘a vo me imitas?’ Y yo me quedo mirándolo y le digo ‘sí, bueno, aveces’, estaba más nervioso", expresó en primera instancia.

Alexis Sánchez y Gonzalo Reyes en las eliminatorias

Gonzalo Reyes siguió con la historia. "Ahí me dice ‘a ver, imítame' y yo le digo ‘na, un niño, tranquilo, contento’ y lo empiezo a imitar. Él se empieza a reír de una manera como cabro chico y había un grupo, que era de la banda pitillo y Alexis los empieza a llamar y les dice ‘eh, chicos, vengan, este es Alexis, el mini Alexis’ y yo lo mismo ‘nada, un niño, cabro chico, me entendí, ah?’ Y en ese entonces Alexis me decía Alexis y el Huaso Isla también me molestaba con ‘Alexis, ven pa acá, imítalo’ y yo estaba ahí para las imitaciones".

Su historia con Alexis no queda ahí, ya que en Redgol se sinceró y contó que desde chico era su ídolo y narró la historia cuando consiguió la camiseta del jugador en un partido de eliminatorias.

"Yo tengo una foto con Alexis Sánchez en un partido de eliminatorias, antes del Mundial, justo cuando Alexis ocupó la 10 de la selección, nunca había pasado y la foto la sacó el Pancho Lara. Él le dice a Alexis que me regalara la camiseta y me queda mirando, en ese entonces no sabía que yo lo imitaba, se sacó la camiseta y me quedé con la de Alexis en esa eliminatoria. La tengo ahí guardada para mi vida", sentenció.

