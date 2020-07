Ver EN VIVO Inter de Milán de Alexis Sánchez vs Napoli por Serie A de Italia

Juventus se consagró finalmente esta semana como el campeón, por noveno año consecutivo, de la liga italiana. Por lo mismo al Inter de Milán ya no le quedan desafíos en este cierre del torneo.

A dos fechas del final, el elenco nerazzurro se enfocará en terminar de buena forma su participación y asegurar el segundo puesto de la Serie A a pesar de la irregularidad de este 2020.

Independiente de los objetivos, se espera un partidazo ante Napoli, rememorando la semifinal de la Copa Italia en que el equipo de Gennaro Gattuso eliminó al de Antonio Conte.

Imperdible duelo y que podría contar desde el minuto uno con Alexis Sánchez. El Maravilla tuvo descanso en la última fecha y de acuerdo al sistema de dosificación del DT italiano, debieser ser titular este duelo.

Sánchez viene de ser suplente contra Genoa, pero en el segundo tiempo ingresó para marcar su tercer gol desde el regreso del futbol. (Foto: Getty)

Linda oportunidad para que Alexis siga con su tremendo rendimiento en este post receso y a la espera de que el cuadro lombardo pueda confirmar la permanencia del tocopillano en el Giuseppe Meazza.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Napoli en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Inter de Milán vs Napoli en una nueva fecha de la Serie A de Italia jugarán este martes 28 de julio a las 15:45 horas de Chile.

���� | SÁNCHEZ



�� Sassuolo ��️

�� Brescia ⚽��️��️

�� Torino ��️��️

�� SPAL ⚽��️

�� Roma ��️

�� Genoa ⚽



¡Nos tienes enamorado, @Alexis_Sanchez! �� pic.twitter.com/4WpOW9Mh4y — Inter (@Inter_es) July 26, 2020

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Inter de Milán vs Napoli en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Inter de Milán vs Napoli en una nueva fecha de la Serie A de Italia será transmitido en vivo por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming Inter de Milán vs Napoli en una nueva fecha de la Serie A de Italia?

Si buscas un link para ver en vivo y online Inter de Milán vs Napoli en una nueva fecha de la Serie A de Italia y no tienes cómo verlo en TV, podrás hacerlo en ESPN Play.