Arturo Máximo Rubin es uno de los principales narradores del fútbol paraguayo. Con más de cincuenta años en las comunicaciones, la palabra del Comandante es tan respetada como su clásico bigote, y en especial cuando sobre el tapete está la selección paraguaya.

En ese sentido, el periodista estuvo desde temprano este martes en el programa Día a Día de Telefuturo para desgranar lo que dejó la derrota de la Albirroja ante Chile en el amistoso que se disputó en el estadio Monumental, y dejó en claro que independiente del marcador, no quedó nada conforme con el partido.

"La selección nacional estuvo discreta, igual que Chile. El partido tuvo bajo nivel. El primer tiempo estuvo mejor Paraguay, pero en el segundo tiempo un blooper permitió la victoria roja", expresó Rubin, quien destacó que se trató de la primera victoria de la era de Eduardo Berizzo con el Equipo de Todos.

"Paraguay sintió las ausencias de Miguel Almirón y Lorenzo Melgarejo. Puedes incluir a Derlis (González) si querés. Pero no son excusas. No tuvo contudencia, mejorcito el primer tiempo, pero discreto el partido en líneas generales. Paraguay no convence y Chile tampoco: si este va a ser el nivel del próximo Mundial, cuidado", sentenció.

Rubín: "Así no vamos a ir a ningún lado"



Arturo Máximo Rubin quedó impresionado con la actuación de Alexander Aravena, uno de los debutantes de Chile. Pero lo que más destacó fue el gol del triunfo del elenco nacional, vía Alexis Sánchez. "Y este es el blooper. Mira, el mismo Antony Silva empuja, pobre, se quiere morir. Y ahí está Alexis Sánchez: lo que ven tus ojos. Se le fue a Antony. Bueh".

"Esto es karma, de verdad. Alexis Sánchez le hace el mismo gol a Silva camino a Qatar. Gol al primer palo. Sánchez tira en el arco sur del estadio (Defensores del Chaco). El mismo Alexis Sánchez, el karma, camino a Qatar. Es cosa de no creer... como que empuja. De todas maneras es el karma... son cosas que pasan, así es el fútbol", sentenció,

En cualquier caso, el gol no alteró el análisis del Comandante. "Bajos los dos equipos. La selección paraguaya no convence. En el segundo tiempo miró como jugaba Chile... ni uno jugó bien... insinuaciones de Paraguay... esto no puede dejar conforme a nadie frente a lo que viene, así no vamos a ir a ningún lado", completó el legendario relator.