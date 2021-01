Alexis Sánchez tiene una chance de oro y será titular en el derby entre Inter de Milán y AC Milan

La Copa Italia entra en su etapa decisiva, porque ya está en los cuartos de final, donde se jugará un clásico, ya que el Inter de Milán de los chilenos se medirá ante el crecido AC Milan.

Como es habitual, el entrenador Antonio Conte prepara variantes para dicho partido, y uno de los que asoma como estelar es Alexis Sánchez, quien ingresó en los minutos finales en el empate 0-0 ante Udinese en el Calcio.

El Niño Maravilla aparece como estelar, según Gazzetta dello Sport, porque va a cubrir la plaza de Lautaro Martínez, de esta forma, hará dupla con el goleador belga Romelu Lukaku.

La idea de Conte es poner a Alexis en lugar del Toro, para así darle descanso al argentino, debido a que Inter también lucha por el título en la Serie A ante el mismo Milan, y su idea es tener a todo el plantel fresco, de cara a ambas competencia.

Alexis Sánchez vuelve a la titularidad - Getty

Sobre Arturo Vidal no hay claridad, porque el medio italiano informa que en la zona medular ingresarán Stefano Sensi, Matteo Darmian y Roberto Gagliardini, aunque no aclaran el nombre los jugadores que salen del once.

El partido de Inter de Milán y AC Milan se jugará este martes desde las 16:45 horas de Chile, y podrás seguir todos los detalles por RedGol.