Horario y dónde ver en vivo y en directo Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana

Buenas sensaciones dejó la vuelta a la cancha de Alexis Sánchez en el Inter. El tocopillano fue titular en el triunfo en Coppa Italia y sumó sus primeros minutos luego de su larga lesión.

Ahora el desafío será en la liga, donde iniciaría desde el banco de suplentes según medios italianos, ya que tendrá la difícil tarea de luchar un cupo con dos que vienen encendidos: Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

El Inter visitará al Lecce, 17° en la tabla y con serias opciones de descender. Partido perfecto para volver a la victoria tras igualar en la última fecha con Atalanta. Los dirigidos por Antonio Conte perdieron la punta con Juventus, por lo que ganar se ha vuelto obligatorio.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana?

El partido Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana será este domingo 19 de enero a las 11:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana?

Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana será transmitido en televisión por ESPN 2 y Rai Italia.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana?

Si buscas un link para ver en vivo y online Lecce vs Inter de Milán de Alexis Sánchez por la fecha 20 de la liga italiana, podrás verlo en ESPN Play.