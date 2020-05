Hasta Puyol se emocionó: el tierno saludo de Alexis Sánchez por el Día de la Madre

Este domingo en nuestro país se celebró el Día de la Madre, fecha en la que los futbolistas chilenos siempre tienen algo que decir. Pero dada la emergencia del coronavirus, muchos no pudieron estar cerca de sus familias, lo que los llevó a dejar emotivos mensajes en redes sociales.

Alexis Sánchez fue uno de los que, fiel a su estilo en internet, se acordó de su progenitora. A través de un video en su cuenta de Instagram, el tocopillano dedicó un lindo mensaje para la mujer más importante de su vida.

Pero el vídeo no solo llegó al corazón de su madre sino también de sus ex compañeros, como fue el caso de Carles Puyol. El ídolo y ex capitán del Barcelona reaccionó a la publicación del chileno con emojis de puro amor a su gesto.

"Gracias madre. Mi vieja loca, te amo", fue el mensaje que dejó el Niño Maravilla con un video de imágenes junto a la canción "Gracias a ti", de los reggaetoneros Wisin y Yandel.