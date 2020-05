Alexis Sánchez y su deseo de retirarse en la U: "La gente lo va a entender porque es un sueño de mi padre"

A los 31 años, Alexis Sánchez parece no tener claro su futuro inmediato. Seguirá en Europa o partirá a un destino exótico, tendrá otra chance en el Manchester United, partirá a préstamo o comprarán su pase... preguntas que se hacen los fanáticos del tocopillano.

Pero donde parece que no hay dudas es en el destino final. El presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, confirmó la última jugada del Niño Maravilla. "He conversado con Alexis, es hincha de Universidad de Chile y quiere retirarse o jugar en la U", sentenció.

Pero lo concreto es que el propio delantero ya había revelado sus intenciones. En una entrevista de 2018 con Chilevisión, Alexis explicó que su afán por vestir la camiseta azul tiene un origen familiar, la pasión de su padre adoptivo, José Delaigue.

"Creo que es un sueño de mi familia, de mi papá que ahora está en el cielo, que él era de la U. Y la verdad es que creo que a muchas partes de mi familia les gustaría que terminara en la U porque supuestamente, mi padre que está en el cielo era el pilar de la familia", reconoció.



En ese sentido, reconoció que "uno a veces hace muchas cosas por la familia. Jugué en Colo Colo y la verdad es que fueron momentos muy lindos, gané muchas cosas, pero creo que la gente lo va a entender porque es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere".

De todas formas, es un futuro que todavía no tiene fecha: "Uno a veces piensa algo y después quiere otra cosa. En mi carrera he vivido en varias partes. A veces me gustaría Estados Unidos, me dan ganas de vivir en Chile, y en una parte en que esté tranquilo y sea feliz".

Lo cierto es que el Niño Maravilla cada vez se acerca más a su tierra. Y hay una promesa que no quiere dejar en el olvido.