Alexis Sánchez suma un nuevo destino para su futuro: el lucrativo fútbol de Qatar

El futuro de Alexis Sánchez se ha vuelto en uno de los temas más recurridos por la prensa inglesa durante el receso producido por el coronavirus. El porvenir del chileno está en suspenso, a exactos tres meses de que venza su préstamo con el Inter de Milán.

La prensa italiana ha sido clara en anunciar que el cuadro lombardo no tiene intenciones de comprar su pase, debido al alto costo y a que las expectativas puestas en él no se han cumplido, por lo que Manchester United será el encargado de definir el siguiente paso de su carrera.

Según The Daily Telegraph, los Diablos Rojos no quieren que el chileno se quede en Old trafford y buscarán un nuevo club que lo reciba, ojalá con una venta definitiva. La intención es liberarse del pago de 12 millones de euros por temporada que recibe el chileno.

Y hay posibilidades. El mismo medio asegura que el fútbol español puede ser un destino para el Niño Maravilla -ya se había mencionado a Atlético de Madrid como destino- y suma una nueva opción: nada menos que el rentable fútbol de Qatar.

La liga del país que organizará la próxima Copa del Mundo se encuentra en plena expansión. Ha sumado jugadores como Mario Mandzukic, Yacine Brahimi y Mehdi Benatia, pero la mayor personalidad es Xavi Hernández, técnico de Al-Sadd.

De momento es una carta más para el abanico de Alexis, en una baraja que deberá revisar atentamente en el que puede convertirse en el último traspaso millonario de su carrera. A los 31 años, no está permitido un nuevo paso en falso.