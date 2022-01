Las últimas semanas de Alexis Sánchez han dejado con la boca abierta a todos en el fútbol italiano, que dudaban de las condiciones del tocopillano en el Inter de Milán. Sin embargo, la confianza que le entregó Simone Inzaghi fue clave para que levantar el nivel.

Por lo mismo, en la previa de la Supercopa italiana, que medirá a los lombardos ante la Juventus, un grande del Calcio elogió al formado en Cobreloa por el presente que está viviendo. Se trata de Marcello Lippi, campeón del mundo con Italia el 2006.

Comenzó diciendo que el Inter está muy bien formado. "Me parece que este Inter exalta las características individuales: no hay uno que no encaja, aprovechando al máximo sus condiciones", comenzó diciendo el estratega.

El DT que dirigió a los neroazurri entre 1999 y 2000 destacó a varios jugadores, entre ellos a Alexis. "Yo nunca he visto a Sánchez en estos niveles, así irresistible, excepcional", comentó.

Luego comentó que "no es fácil mejorar el Inter, pero el proceso ya está en marcha y consiste en afirmarse como estándares muy altos en toda la temporada, para ganar el segundo 'Scudetto' seguido, que es más difícil que el primero".

Habrá que ver si Inzaghi le da la opción a Alexis de ser titular esta tarde ante la Juve, cuando choquen desde las 17.00 en el San Siro de Milán.