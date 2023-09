Mientras sigue recuperándose de su operación de rodilla, Arturo Vidal aprovechó días de descanso para festejar las Fiestas Patrias y mantenerse actualizado con el fútbol internacional. Así, siguió todos los partidos que este martes se jugaron por la fase de grupos de la Champions League.

En su cuenta de Twitch, el King contó que estuvo atento a los triunfos del PSG, Manchester City y Porto, pero el partido que más comentó fue el deslucido empate entre el AC Milan y Newcastle, donde no hubo goles. El volante de la selección chilena terminó indignado.

“Me comí el partido más fome de la historia de la Champions. Milan y Newcastle, como juegan ese partido en Champions, loco. No como el del Porto con el Shakhtar, buenísimo. El City aburrido, como siempre. El del PSG con el Borussia el segundo tiempo estuvo bueno, en el primero me quedé dormido”, contó.

“Pero esos hueones del Milan con el Newcastle me dejaron enfermo. Tienen suerte porque saben correr no más, sino no estarían allá. El Newcastle yo no lo entiendo, sale cuarto en la liga, pero no hace nada, un asco. Tienen que jugarse la vida, si es su primer partido, mostrar un poquito más, me dejaron más bravo que la cresta. Esto es Champions”, siguió.

“El Barcelona, una máquina, ese fue el mejor partido, chao, no hay más. Bueno, el del Porto con el Shakhtar Donetsk fue partidazo, los otros partidos aburridos los culiaos, puaj (sonido de asco). Barcelona está máquina, va para adelante como locos, no como los otros equipos”, cerró.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

Luego de su participación con la selección chilena, Arturo Vidal sufrió una lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en su rodilla derecha. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado luego del partido de Chile y Colombia por las Eliminatorias, y su recuperación dependerá de los avances. No obstante, se espera que le tome por lo menos dos a tres meses regresar.