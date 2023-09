Stöhwing no quiere que Colo Colo pierda el título por el tema Vidal: "No queremos distraernos"

El posible regreso de Arturo Vidal a Colo Colo tiene ilusionados a los hinchas albos. El volante del Athletico Paranaense sigue en nuestro país luego de una complicada operación de rodilla, y varios urgen a la directiva del Cacique a que se avive y concrete su llegada para la temporada 2024.

Sin embargo, Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, no quiere que el tema desconcentre al plantel en la pelea por el título. Los albos están siete puntos debajo del único puntero, Cobresal, y no tienen margen de error si quieren seguir luchando por el Campeonato Nacional.

Tras una reunión de directorio, Stöhwing afirmó a los medios de comunicación que “no se conversó nada. Arturo es un hombre de la casa, un ídolo chileno y de Colo Colo, y se va a ver en su momento las posibilidades de que ello ocurra”.

“Pertenece a otro club, tiene contrato hasta final de año, está lesionado. No queremos incomodar al plantel con algo externo que no sea concentrarnos en acercarnos al puntero y tratar de ganar la Copa Chile. Todo lo que hablemos por el lado sería distraernos. No estamos pensando en esos temas”, contó.

El timonel albo además declaró que “hay que ver la renovación del entrenador, qué jugadores solicita, los recursos, la opinión de la gerencia deportiva y del directorio. En un club como Colo Colo, pasa por distintos estamentos, sin perjuicio de siempre tener las puertas abiertas para conversar con Arturo”.

¿Cuánto jugó Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal debutó profesionalmente el 2005 con la camiseta de Colo Colo. En total disputó 56 partidos, con cinco goles y cinco asistencias. Con los albos ganó tres títulos de Primera División antes de su partida a mediados del 2007.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023 el próximo domingo 1 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.