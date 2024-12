Colo Colo comienza a armarse de cara a la temporada 2025. El elenco de Jorge Almirón busca hacer un buen mercado de fichajes, para, de esta forma, pelear en el Campeonato Nacional y en Copa Libertadores.

Con eso en mente, Blanco y Negro avanza en las primeras contrataciones. Es así que se acordó la llegada de Claudio Aquino al club de Macul. El campeón en Argentina, ahora tendrá un desafío al otro lado de Los Andes.

Pero, así como llegan jugadores, otros se van. Ese es el lío: al Cacique también se le arrancan los futbolistas en este mercado. Y en ese sentido, buscarán suplir las ausencias generadas.

ver también Demandado por violencia de género y hasta por Boca: El polémico historial de Villa antes de llegar a Colo Colo

¿Un lío evitable con Arturo Vidal? La llegada de Sebastián Villa podría crear problemas en Colo Colo

Tras una temporada nutrida, en la que el Cacique consiguió quedarse con el primer lugar del Campeonato Nacional y avanzó a cuartos de Copa Libertadores, era probable que se generara una gran migración de jugadores.

Dentro de los adioses, Guillermo Paiva fue uno de los que más se extrañará dentro del camarín. No obstante, en cancha no funcionó de la forma que se esperaba. Ahora hay un cupo de centrodelantero en Macul.

Publicidad

Publicidad

Por eso podría llegar Sebastián Villa al Cacique. El problema es que el ex Boca Juniors tiene importantes problemas con la Justicia. Específicamente, el puntero colombiano fue procesado por Violencia Intrafamiliar.

Arturo Vidal fue campeón con Colo Colo | Photosport

Molestias en el camarín: dichos del pasado de Arturo Vidal

Arturo Vidal no es de términos medios. En el pasado, condenó ferozmente la violencia intrafamiliar, cuando se le preguntó sobre Jordhy Thompson, un caso similar al del cafetero.

Publicidad

Publicidad

“Yo no voy con esos hue… que le levantan la mano a las mujeres, eso me choca a morir. Ahora tiene que ser bien hombrecito y aguantar no más”, dijo en ese entonces.

ver también Ofrecen a jugador de Colo Colo en River Plate: "Comparte representante con Gonzalo Tapia"

¿Afectará la llegada de Sebastián Villa el camarín albo? Depende de la opinión que en la actualidad sostenga el King. Es sabido que varias veces ha cambiado de parecer con respecto a sus dichos pasados.