Si Marcelo Barticciotto advertía sobre lo que podía ocurrir con el exceso de rotación en Colo Colo antes de su partido con Ñublense, después de ocurrida la debacle son varias las voces que se sumaron a esa opinión.

La caída por 3-0 en Chillán demuestra que la prioridad máxima de Jorge Almirón es la Copa Libertadores y que el Campeonato Nacional puede postergarse mientras se esté en carrera.

Por otro lado, el equipo B demostró no estar a la altura de lo que se espera de Colo Colo y varios desempeños individuales dejaron serias dudas en el entorno albo. ¿Se puede jugar con dos equipos?

Uno que sabe mucho

Hugo González está muy identificado con Colo Colo. Fue jugador, consiguió campeonatos de Primera División y, luego como entrenador, sirvió en dos interinatos en la banca alba. Es por eso que su opinión sobre lo acontecido este sábado en Chillán vale mucho.

“El técnico hizo la rotación para dosificar al equipo que va a jugar el martes contra Fluminense. Lamentablemente, se erró mucho en los momentos precisos”, comenzó analizando el ex Dt de Colo Colo.

“A ratos fue un partido parejo donde al final por situaciones específicas te convierten y no lo puedes revertir. Después, ya no hubo caso para dar vuelta el marcador. Ñublense no es un equipo tan poderoso, pero Colo Colo no fue capaz de revertir el resultado”, prosiguió, dando a entender que lo del equipo B del Cacique es irreal.

“Colo Colo no tiene dos planteles, no tiene para rendir de forma cercana a los titulares. Por los cambios que se hacen, hay equipos mixtos donde están los que jugaron y lo que no. Pero Colo Colo, como tiene tantos partidos, obviamente tiene que dosificar a algunos jugadores. Pero se despotencia el equipo con algunos jugadores que entran”, analizó Hugo González, quien también tuvo palabras para un criticado Arturo Vidal.

“A Arturo le falta, él mismo lo dijo. Físicamente, se está poniendo. Ahora le falta en lo futbolístico. Pero estando bien Arturo, vamos a marcar diferencia contra los otros clubes”, enfatizó el ex interino de Colo Colo.

“Colo Colo marcará diferencia en el medio con Vidal. Muchos hablan que Arturo ya se está retirando, pero estamos en Chile y el chaqueteo es así en este país”, cerró su defensa.