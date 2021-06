Toby Vega les pone nota roja a Maripán, Meneses y Vidal: "Se cansa, no dura mucho"

Marcelo Vega andaba especialmente polémico a la hora de entregar su libreta de notas para el empate entre Chile y Uruguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América. Y es que reprochó duramente a Guillermo Maripán, Jean Meneses y Arturo Vidal.

El defensor fue la peor nota de la jornada y se sacó un 3,0. "La cantidad de pelotas que pierde Maripán... no es confiable. No me vengan, pierde una cantidad de pelotas a la salida, en el medio, un cabezazo que casi fue gol", resumió el mundialista en Francia '98.

Meneses también tuvo nota roja. "No era el partido para él, jugar con tremendos jugadores, todos altos. No soy fanático de Meneses, pero la idea es que haga lo que hace en México. Debe encarar, meterse al área y no está a la altura", dijo tras calificarlo con nota 3,5.

Pero la calificación más sorpresiva por lo baja, fue la que le correspondió a Arturo Vidal, que viene de recuperarse de una cirugía de meniscos y de superar una hospitalización por coronavirus. Vega no tuvo piedad y le dio un 3,2 al volante del Inter.

"Mal físicamente, mal futbolísticamente, él lo sabe, lo dijo el técnico. Ahora, cuando el técnico sabe que no está bien física y futbolísticamente y que lo va a tener que sacar, ¿es mejor entrar con él de titular o entrar con él en el segundo tiempo?", se preguntó el Toby.

"Generalmente uno le va dando minutos de a poco al jugador, hasta que se sienta bien. (Vidal) Se cansa, no dura mucho, en el primer tiempo no apareció mucho", sentenció el polémico profesor de TNT Sports.