Rivaldo aconseja al King: "Tiene que quedarse en el Barcelona. El Barca es el Barca"

Barcelona está ad portas de jugarse la vida con el Nápoli para conseguir pasajes a los cuartos de final de la Champions League.

Y pese a que aún no es claro si Arturo Vidal continuará vistiendo la camiseta del Barca, el chileno quiere darlo todo para cumplir uno de sus grandes sueños y quedarse con la Orejona.

En ese sentido, en conversación con CDF, el brasileño Rivaldo aconsejó al volante nacional quedarse en Cataluña.

“Es bueno tener a un jugador como Vidal. Tiene que quedarse en el Barcelona. El Barca es el Barca. Tiene la confianza de la prensa, de los aficionados, entonces, no es necesario cambiarse", aseguró.

Rivaldo fue figuraza en el Barcelona (Getty Images)

El campeón del mundo con Brasil en 2002, cuenta que "siempre me ha gustado la manera que juega, es un jugador que tiene ganas, pone el corazón al jugar cada partido, eso me gusta. Las cosas le están saliendo muy bien, marcando muchos goles importantes. Ha jugado muy bien, me gusta mucho".

Respecto al importante duelo que tiene el Barca ante el Nápoli, Rivaldo está confiado en que el cuadro de Quique Setién clasificará, aunque está seguro de que si no hay un buen resultado, el DT dará un paso al costado.

"Es un partido difícil, porque se juega sin aficionados. Hay que intentar sacar la victoria. Tengo mucha confianza en que Barcelona conseguirá la victoria. No es fácil, porque será un ambiente diferente sin los hinchas. Si el Barca pierde, creo que Setién ya no es el técnico indicado para el equipo en la próxima temporada”, cerró.