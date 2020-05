La locura que despierta Arturo Vidal en Barcelona: "Yo empezaría mis equipos con Lionel Messi y con el King"

El futuro de Arturo Vidal no está claro, porque se habla mucho de una posible partida a Italia, donde lo siguen muy de cerca Inter de Milán y Juventus, por ende no está claro si el King seguirá en Barcelona.

En la Ciudad Condal quieren mucho al volante chileno, y así lo dio a entender la Subdirectora de Mundo Deportivo, Cristina Cubero, quien en diálogo con RedGol contó que es uno de sus jugadores favoritos del cuadro culé.

"Yo empezaría mis equipos, si fuese entrenadora, con Leo Messi en el campo siempre, y con Arturo Vidal, siempre, no me lo pensaría. Me gustan los jugadores con personalidad, con carácter. Yo creo que el sobrenombre de King es para Messi, y el de Campeón debería ser para Arturo Vidal", explicó la periodista desde Cataluña.

Cubero para graficar lo que piensa del ex Colo Colo recordó la final de la Copa del Rey pasada, que perdieron ante Valencia, donde Vidal no fue considerado desde la partida por el ex DT de Barcelona Ernesto Valverde.

Messi y Vidal hacen una gran dupla en Barcelona - Getty

"Arturo Vidal no puede estar en el banquillo nunca, menos en una final, nunca, puede descansar en un partido, pero contra el Madrid o en una final quiero siempre a Arturo Vidal en el campo", agregó.

Cubero además contó que los hinchas catalanes "quieren muchísimo" al chileno, quien vive días clave para definir su futuro.