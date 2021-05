Arturo Vidal cumple 34 años: los saludos de Gary Medel, Colo Colo, Inter, Franck Ribèry y Luis Suárez

Este sábado 22 de mayo Arturo Vidal está de cumpleaños y el mediocampista chileno celebra 34 primaveras. El fútbol chileno e internacional celebra el nuevo natalicio de uno de los mejores jugadores nacionales en la historia y los saludos al King son de primer nivel.

Uno de los primeros en saludar al Rey Arturo fue su club, el Inter de Milán: “felicidades, feliz cumpleaños”, escribió el equipo italiano en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, Gary Medel le mandó un cariñoso mensaje: “hermano mío, te deseo un feliz cumpleaños y te deseo todo lo mejor junto a tu familia. Te quiero mucho”. Franck Ribèry, el alemán socio del King en el Bayer Múnich incluso sacó su mejor español: “hermanito, feliz cumpleaños. All the best for you and your family. Te amo”.

Otro que no podía quedar ausente fue Colo Colo, que publicó en Twitter “canterano, un cacique dentro de la cancha, ADN colocolino, tricampeón con el Cacique, multicampeón en Europa y bicampeón de América con la Roja. Feliz cumpleaños, King Arturo. La Ruca siempre será tu casa. ¡Felicidades, Arturo!”.

El saludo del Inter al cumpleañero Arturo Vidal.

Por su parte, Luis Suárez no olvida la amistad forjada en el Barcelona y también saludo al chileno: “muy feliz cumpleaños King. Espero que pases un gran día, Arturito”.

Arturo Vidal junto a Alexis Sánchez conquistaron el scudetto de Italia con el Inter, rompiendo una larga racha de títulos en Serie A de la Juventus. Tras operarse la rodilla, el King se perdió la parte final de la temporada, pero pone sus ojos en llegar al cien por ciento para las eliminatorias y Copa América con la Roja.