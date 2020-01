El Rey Arturo encandila a Quique Setién: "Vidal es un chaval extraordinario"

Quique Setién quiere llenarse de afectos en el inicio de su ciclo como entrenador del Barcelona y reparte arrumacos a diestra y siniestra. Por eso, valoró especialmente a sus dirigidos en la antesala del duelo ante Ibiza por la eliminatoria de 32 de la Copa del Rey.

Y a Arturo Vidal le tocó el número premiado, después de su destacada actuación contra el Granada, con una asistencia de lujo para el gol del triunfo de Lionel Messi.

"Arturo es un chaval extraordinario, como la inmensa mayoría. De lo que más nos hemos sorprendido es de lo receptivos que son. Estaba encantado de que todo lo que hablamos lo intentaron hacer en el campo. Y eso no es fácil. Incluso durante el partido transmitieron las indicaciones al compañero si no me oían a mí", subrayó el DT.

"Con Arturo, mucho de lo que le dijimos puso la mayor voluntad de querer hacerlas. Estos detalles hacen al jugador un poco mejor y al equipo también", valoró Setién, quien también reiteró que cuenta con todos los jugadores a poco del término del mercado de invierno en Europa.

"Mientras esten aqui yo cuento con todos al 100 por ciento. Todos me valen ahora mismo. No he pensado en ninguna salida", explicó al ser consultado por los casos de Vidal e Iván Rakitic, quienes han aparecido en el interés de distintos clubes en la ventana de traspasos.

El formato a partido único de la Copa del Rey también fue tema. Y Setién aclaró que prefiere el duelo de ida y vuelta. "Seria mejor que fueran a dos partidos, porque a uno las cosas se acaban igualando. En teoría la superioridad del Barça está clara, pero el fútbol da regates inesperados", completó.