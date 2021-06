Arturo Vidal publica misterioso mensaje cuando reina la tensión en la selección chilena: “El envidioso quiere verme mal”

Horas de inquietud y tensión se están viviendo al interior de la selección chilena, porque a horas del trascendental compromiso ante Uruguay, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América, la Roja suspendió por segundo día consecutivo los entrenamientos.

Esta situación está empezando a generar una ola de especulaciones en redes sociales que tiene en vilo a los hinchas del Equipo de Todos. Por lo mismo, Arturo Vidal sacó la voz y a través de su cuenta de Instagram publicó un misterioso mensaje para aclarar la situación.

“El envidioso quiere verme mal, jajaja… tranquilo, chorro e’ cabrone’ de ninguno me vo’a dejar cuando llego a la disco pido cien botella’, doscienta mujere’ que andan en la de ella, los mío brillando, más que una estrella no miren pa’l la’o, porque si no te estrella”, es la canción de Ozuna x Ovi para aclarar el tema.

Agrega que "Maldita envidia, así e' la vida quien meno' tú te espera' te apuñala por la espalda y se te vira, se van quiero ser millonario por eso e' que siempre estoy en la movida, yo voy pa' arriba y no quería hacerlo".

Por el momento, lo único claro es que a las 18:30 horas está fijada una conferencia de prensa con el técnico Martín Lasarte junto al capitán de Chile, Claudio Bravo, quienes deberán aclarar todas las especulaciones que están circulando.

Acá te dejamos las publicaciones de Vidal: