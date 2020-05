Arturo Vidal incendia todo y saca a relucir su lado anti Marcelo Bielsa colgándose de José Sulantay: "Alguien que dice las cosas de frente"

"No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile prácticamente le besaron los pies, pero resulta que no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia. Yo creo que ningún técnico extranjero puede cambiar la mentalidad de nosotros ni yo voy a ir a cambiar a los uruguayos o brasileños".

Las palabras pertenecen a José Sulantay, quien en el programa Grítalo América se fue en picada contra Marcelo Bielsa, y tuvo un gran respaldo: Arturo Vidal.

El King ocupó su cuenta de Instagram para apoyar las palabras de su ex DT en la selección Sub 20, ya que ocupó un pantallazo de la nota de RedGol para publicar historia que respaldan al coquimbano.

Vidal contra Bielsa

"Alguien que dice las cosas de frente. A Vidal", publicó el volante de FC Barcelona, apoyando con aplausos a Don Sula.

Pero eso no fue todo, porque luego sacó en cara que Chile no ganó nada con el Loco y recordó los títulos de Copa América con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

Vidal una vez más le demostró al mundo que su relación con Bielsa en la Roja no fue de las mejores.

El título con Sampaoli

La Copa con Pizzi