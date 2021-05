Vidal y la rodilla: "Antes nunca seguí los pasos de recuperación y eso daña, ahora lo hice para alargar mi carrera"

La extensa entrevista de Arturo Vidal a Enzo Olivera y TNT Sports tenía que tocar la rodilla del King. El mediocampista del Inter de Milán y la selección chilena explicó por qué se ha demorado tanto en volver a la cancha pese a que su regreso estaba casi listo, programado para semanas ya pasadas.

Cabe recordar que Arturo Vidal se operó la rodilla izquierda el pasado 12 de marzo, sometiéndose a una cirugía artroscópica para con el fin de realizar puntualmente una meniscectomía medial selectiva.

“La rodilla va mejorando, le he dado más tiempo porque fue todo rápido después de la operación. Estuve casi listo para jugar, pero con la carga de los entrenamientos me pasó la cuenta. Hablamos con el DT y decidimos que lo mejor era que me recuperara bien”, dijo Vidal.

Agrega que “había aguantado mucho ya, traté de aguantar hasta las eliminatorias que se suspendieron. Hemos seguido el proceso, nunca antes había seguido los pasos y eso daña, pero ahora lo hice para alargar mi carrera. Lo importante no era perder el puesto, mis compañeros se han entrenado mucho. Mi función era recuperarme, estar al cien y cuando volviera, sabía que iba a jugar, sé que siempre he sido titular porque confío en mis condiciones. Por eso no aguanté más, estaba jugando con dolor, lo sufrí con Atalanta, jugaba con una pierna. Le estaba haciendo un mal al equipo y a mí”.

El campeón Inter cierra la temporada en la Serie A este domingo como local frente a Udinese. Vidal espera sumar minutos contra los friulanos, considerando que ya a principios de junio debe integrarse a la selección chilena para las eliminatorias y Copa América. ¿Vuelve este fin de semana?

“Espero jugar el último partido. Estoy con el balón, corriendo, pero no sé qué puede pasar. Tengo fe. Vine sólo porque hablé con Conte, siempre me llamaba para que nos volviéramos a juntar, sabe lo que soy como jugador y como persona. Se dio en el Inter, hay momentos donde uno baja, por lesiones que uno esconde también y él es muy directo, te lo hace saber, te dice las cosas de frente”, expuso.

Sentencia que “como conozco a Conte, tenía que aguantar. Por eso hemos tenido tranquilidad, él quiere que juegue como me conoce, por eso también decidí parar. Él sabe lo que juego, lo que doy, lo que he ganado y debo aceptarlo. Si no estoy bien, debo dar un paso al costado, prepararme y volver fuerte”.