Alarma Arturo Vidal: Inter de Milán negocia para dejarlo libre y que se busque un nuevo club

La prensa italiana es clara en el indicio. "Queda la satisfacción de haber ganado un título, pero el tiempo de Arturo Vidal parece haber expirado", sentencia hoy La Gazzeta dello Sport, respecto a la continuidad del mediocampista chileno en el Inter de Milán.

El jugador no está en los planes del técnico Simone Inzaghi, quien ya solicitó que el volante Matías Vecino no fuera cedido a préstamo esta temporada, ya que espera contar con el uruguayo para fortalecer la zona medular. No hay lugar para el King.

"De hombre clave en el asalto al Scudetto a despedido de lujo", encabeza la crónica del diario italiano, que indica que el Rey Arturo pasará por el mismo procedimiento del portugués Joao mario, a quien se le rescindió el contrato de manera anticipada.

Según el reporte, tanto Vidal como Radja Nainggolan están negociando su salida. "Por supuesto, el gol ante la Juventus fue clave en el último campeonato, pero no es suficiente para ganarse la reconfirmación, sobre todo ahora que no está y a la luz de su elevadísimo sueldo", explica.

El chileno firmó en 2020 un contrato por dos temporadas y 6,5 millones de euros al año, cifra que en tiempos de pandemia parece prohibitiva. "No está en línea con la nueva política de la empresa", sentencia la crónica.

Lo cierto es que, en calidad de jugador libre, Vidal tendrá múltiples opciones a la mano para continuar su carrera, algo que seguramente está estudiando durante sus vacaciones en Miami, mientras todo el mundo está pendiente de su futuro.