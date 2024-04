Marcelo Díaz se incomodó con la prensa ante una pregunta que destacaba los dos empates consecutivos de la U. "No comparto lo que opinas", aseguró.

"¿Cómo que no hemos ganado?" Marcelo Díaz le responde a periodista que critica los empates de la U

Universidad de Chile consiguió un empate ante Palestino que le permite mantenerse como líder absoluto del Campeonato Nacional, a tres puntos del elenco tricolor. Además, se mantiene como único invicto del fútbol chileno.

Un punto que igual dejó algún sabor amargo por estar en ventaja dos veces y porque, tal como ocurrió en las igualdades ante Cobresal y Coquimbo, refleja que le cuesta mantener el resultado cuando van ganando.

Por eso en la zona mixta del estadio de La Cisterna se le consultó a Marcelo Díaz, el capitán del Bulla, por esta situación. “Están invictos pero no ganan, empatan pero no ganan”, fue la consulta que no le gustó mucho al Chelo.

Puso cara de sorpresa y al periodista le respondió con un tono de molestia, pues entiende que la U es el equipo más sólido del torneo. “Estamos primeros. ¿Cómo no hemos ganado?”, indicó Carepato con asombro.

Díaz destaca los triunfos de la U

“Llevan muchos empates seguidos”, le replicó el comunicador, ante lo que Marcelo Díaz fue enfático en que a la U no se le debe criticar por los puntos perdidos, sino que hay que destacar el buen rendimiento que exhiben.

“Creo que acá tenemos que ser claros y mirar la tabla. La U está primero, no llegamos a la cima solo por empates. Estamos invictos y trabajaremos para ser más fuertes”, fue lo que señaló.

Luego, por el tema de las dos igualdades consecutivas, volvió a responderle al periodista. “No comparto lo que opinas tú”, manifestó para cerrar un tema que no le agradó.

Para bajarle un poco el perfil, se refirió a su actual momento físico. “Salí en el entretiempo la semana pasada, me esforcé para llegar a este partido y ahora espero estar más fuerte”, aseguró Díaz.