Dentro de los muchos rumores de traspasos que han dado vuelta en esta ventana de mercado de pases, el del uruguayo Gonzalo Montes partiendo a Universidad de Chile es uno de los que más se ha enfriado en estas semanas.

El jugador sigue siendo parte de la planilla de Huachipato y, pese a ser del gusto de Gustavo Álvarez (lo dirigió el año pasado en los acereros), desde la U todavía no mandan ninguna oferta formal para lograr su ficha.

Para más remate, al parecer Montes tampoco está muy entusiasmado con vestirse de azul para el segundo semestre. Así lo dejó en claro en charla con Radio Sport 890, donde soltó el club al que quiere partir a jugar.

“Me gustaría ir a Nacional, se lo dije al club y a mis representantes, pero es complicado. Huachipato compró mi pase, juego siempre y soy importante para el club”, afirmó el volante de 29 años.

En ese sentido, Montes detalló también que “hace un año Nacional también me buscó pero no se pudo llegar a un acuerdo. La situación hoy es muy parecida. Yo tengo contrato hasta fines de 2025 y Huachipato no es un club fácil para negociar, va a querer un rédito económico”

“Después de los grandes, Huachipato debe ser el que más vende y lo hace bien. Es un club muy bien estructurado. Estando acá uno se siente cómodo y no tiene nada para reclamar. Y no es fácil venir a quitarle los jugadores, es la realidad”, concluyó.

Pese al gusto de Gustavo Álvarez, Universidad de Chile todavía no envía ninguna oferta por Gonzalo Montes. | Foto: Photosport.

Cabe mencionar que en caso de jugar este fin de semana ante Cobreloa este viernes 19 de julio, Montes no podrá fichar por ningún equipo de la Primera División de Chile durante el segundo semestre.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U volverá a la cancha por el Campeonato Nacional 2024 en el marco de la fecha 16, la primera jornada de la segunda rueda. Ahí los azules visitarán a Cobresal este domingo 21 de julio a partir de las 15:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

