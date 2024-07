“A mí también me pasó”: Johnny Herrera manda potente mensaje a Marcelo Morales

Universidad de Chile afina los últimos detalles para iniciar con el pie derehoc la segunda rueda del Campeonato Nacional. Gustavo Álvarez ha sumado solo a Antonio Díaz, pero a su vez sufre la baja de Marcelo Morales.

El lateral que fue titular prácticamente todo lo que va de campaña, no ha renovado con Azul Azul y todo indica que dejará la U a final de año. A esto se sumó que se viralizó en redes sociales una imagen jugando un partido de futbolista. Lo que habría sumado a la decisión de congelarlo.

Ante esto, Johnny Herrera tomó cartas en el asunto y analizó lo que ocurre con el “Shelo”. “Es triste para el jugador. Uno se pone en su lugar, y tiene razón. Pero también tiene razón el club que lo crio desde chico. Yo también pasé por eso, en su minuto a mí también no me quisieron vender”, se sinceró el ex capitán de la U en “Todos Somos Técnicos”.

Sin embargo, el Bicampeón de América recalcó que en estos temas tan delicados se debe hacer un esfuerzo por el club que le dio las oportunidades para ser profesional. “Cuando eres tan chico hay que tener condescendencia con el club que te dio tanto. Ahora no sabemos porqué están peleados y es difícil el tema”, agregó.

Todo indica que Morales dejará la U a final de año.

El samurái azul incluso respaldó a Gustavo Álvarez y descartó que reciba presiones de Azul Azul sobre las decisiones dentro del equipo. “Confío en el profesor Álvarez que no lo presionaron para congelarlo a Morales. Jamás aceptaría algo así. Hay que darle la derecha al profe ya que fue el único que explicó su decisión”, sentenció.

¿Cuándo juega la U en el Estadio Nacional?

La segunda rueda del Campeonato Nacional parte para Universidad de Chile con dos partidos de visita: Cobresal (21 de julio) y Audax Italiano (28 de julio). Tras ello, el 4 de agosto será nuevamente local en el Estadio Nacional ante Deportes Copiapó.

Luego vuelve a ser dueño de casa en el Nacional para el Superclásico contra Colo Colo el 10 de acoso y que será solo con hinchas del Romántico Viajero.