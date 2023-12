La gran teleserie del mercado de pases, antes que se termine el año, es la situación de Gustavo Álvarez y el interés de Universidad de Chile de quedarse con los servicios del técnico campeón con Huachipato.

Tras la salida de Mauricio Pellegrino, luego de una irregular campaña donde no se logró el objetivo de clasificar, al menos, a la Copa Sudamericana, los azules buscan un nuevo rumbo.

Para esto, deben negociar con el campeón del sur, teniendo en cuenta de que el entrenador tiene una cláusula de salida, por tener contrato vigente, lo que ha demorado el movimiento.

Una situación que fue aclarada por el presidente de la institución acerera, Victoriano Cerda, quien asegura que todavía están lejos de que salga humo azul en las conversaciones.

No hay movimientos, por ahora…

Fue en charla con DirecTv Chile, que el mandamás de Huachipato se refirió a lo que se habla en el día a día sobre Álvarez, dejando en claro que la cláusula es la que se debe pagar si es que alguien quiere al entrenador.

“Gustavo Álvarez tiene un contrato vigente hasta fin de temporada de 2024, que no se sabe si es noviembre o diciembre, pero es al final de la temporada. Tiene cláusula de salida, en caso de que alguien la ejerza la vamos a respetar, por ahora nadie se ha pronunciado, por lo tanto, sigue siendo el técnico del club”, manifestó Cerda.

Si bien hace algunos días ya manifestó que están bastante lejos de llegar a un acuerdo, especialmente con la U, también tienen la postura del propio entrenador que ha manifestado su intención de, al menos, vivir en Santiago.

El plantel campeón

Misma situación que tienen planteada para el plantel de jugadores, teniendo en cuenta de que, como campeones, están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Esto no es fruto del azar, el club se ha preparado durante muchos años, de forma sigilosa pero consistente, para efectos de que esto no sea sólo un peak de rendimiento y luego se venga abajo, porque, por ejemplo, se desmantele el equipo”, comenzó explicando.

“Los jugadores tienen todos contratos largos, aparte de las salidas anunciadas por términos de contrato, con jugadores que no quisieron renovar, que es muy respetable. El club no es que esté renovando a última hora jugadores, están todos con contratos hacia adelante. El club desde el punto de vista financiero tiene una posición de solidez, que no necesita vender jugadores para dar un sostén económico para el campeonato del próximo año y del subsiguiente tampoco”, precisó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U. de Chile?

Tras cerrar el 2023, Universidad de Chile regresará a trabajar el 2 de enero de 2024. El inicio del próximo Campeonato Nacional será el 18 de febrero, pero la U volverá antes. Los azules jugarán un Torneo de Verano en Coquimbo con la UC y los dueños de casa. Chocará con los Cruzados el 27 de enero y el 30 con los Piratas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.