Una de las grandes dudas que tiene Universidad de Chile para su partido de la jornada del domingo, por la séptima fecha del Campeonato Nacional, contra Unión Española, es saber el reemplazante en delantera del lesionado Cristián Palacios.

Una grave molestia muscular sufrida en el duelo ante Cobreloa en Calama dejó al margen al goleador uruguayo, por lo que Gustavo Álvarez debe resolver la gran interrogante en el ataque.

Por lo mismo, los dardos apuntan a Luciano Pons, el delantero argentino que arribó en el último mercado de pases y que sólo suma minutos en el torneo, luego de la expulsión en su estreno.

Es más, algunos le meten presión al técnico Álvarez, considerando que se la jugó para su incorporación, incluso cuando la dirigencia tenía otros nombres en carpeta para la posición.

Que lo saque de la banca

Uno de ellos fue Patricio Yáñez, comentarista deportivo en el programa “Puntapié inicial” de radio Agricultura, quien emplazó al entrenador de los azules a sacar de la banca a su gran refuerzo.

“Me imagino que Pons deberá salir a la lucha al terreno de juego, a actualizar lo que Álvarez veía en él. Si lo trajo con tanta convicción, junto al director deportivo y los dirigentes, tendrá que tener minutos, salvo que no esté en condiciones para jugar y que el DT no lo vea bien”, comentó el ex jugador de Colo Colo.

Es más, asegura que en los primeros seis partidos se la han dado muy pocas oportunidades, por lo que, ante los hispanos, sin el Chorri Palacios, puede ser su gran chance.

“Yo creo que será el minuto de Pons. Tienes que darle minutos también, no solo 10 o 15. La U no está para esperar jugadores”, remató.

¿Los números de Luciano Pons en la U?

Este 3 de abril, el delantero argentino cumple cuatro meses sin anotar un gol oficial, por lo que tiene tarea por delante. En Universidad de Chile suma 112 minutos en la cancha, en cuatro apariciones, además de una tarjeta roja.

